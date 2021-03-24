Американец решил угнать самолет в Мавритании

Неизвестный мужчина захватил целый пассажирский самолет в аэропорту города Нуакшот в Мавритании и потребовал выкуп. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya TV.

Уточняется, что захватчик пригрозил взорвать лайнер, принадлежащий авиакомпании Mauritanian Airlines, если представители правоохранительных органов будут его штурмовать. При этом на борту судна нет пассажиров.

Как передают местные СМИ, мужчина общается с властями на английском языке, а также признался, что он американец. Его точные требования пока неизвестны. В аэропорт прибыло подкрепление.