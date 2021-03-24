Курс биткоина рухнул
Биткоин в ходе торговой сессии снизился на 10,2%, до 51 304 доллара, свидетельствуют данные портала CoinDesk на 16:15 по бакинскому времени.
По данным на 16:24, курс криптовалюты находился на уровне 51 374 доллара (-9,54%).
Биткоин в ходе торговой сессии снизился на 10,2%, до 51 304 доллара, свидетельствуют данные портала CoinDesk на 16:15 по бакинскому времени.
По данным на 16:24, курс криптовалюты находился на уровне 51 374 доллара (-9,54%).
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