США потребовали вывода российских войск из Грузии

Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала официальный Тбилиси воспользоваться возможностями, которые возникли в регионе в результате мирного соглашения по Нагорному Карабах у. Как сообщает haqqin.az, об этом американский дипломат заявила в эфире Первого канала Грузии.

«Президент Байден дал слово защитить свободные страны, свободные рынки, такие страны, как Грузия, чтобы они могли определять свое собственное будущее и направление. Вы знаете, что в США Грузию поддерживают обе партии. Однако сейчас налицо двухпартийная обеспокоенность по поводу будущего Грузии. Это потому, что мы разделяем фундаментальные ценности, и Вашингтон хочет видеть, что Грузия по-прежнему верна этим ценностям. В регионе возникли новые возможности в результате мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Грузия должна иметь хорошие возможности, чтобы использовать эти возможности и стремления, чтобы стать хабом коммуникаций, транспорта и торговли между Западом и Востоком, это шанс, который Грузия не должна упустить. Это еще одна причина, по которой мы призываем стороны прийти к соглашению, чтобы они могли сосредоточиться на тех больших изменениях, происходящих вокруг страны. Вызывает тревогу то, что российские войска размещены во всех трех странах Кавказа», — сказала Келли Дегнан.

По её словам, необходимо активизировать усилия в плане давления на Россию с целью вывода войск и выполнения обязательств по соглашению 2008 года.

«Как вы знаете, на этой неделе состоятся Женевские международные переговоры. Это важная возможность, когда диалог может быть использован как средство давления на Россию с целью вывода ее войск с территории Грузии. Соединенные Штаты, администрация Байдена, как и предыдущая администрация, являются решительным сторонником территориальной целостности и суверенитета Грузии. Мы знаем, что это критически важно для Грузии, для грузинского народа. Пришло время положить конец страданиям людей, ставших жертвами этой ситуации», - сказала Келли Дегнан.

Между тем министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на пресс-конференции в Тбилиси заявил ранее, что его страна не намерена работать на совместной региональной платформе с участием России (формат 3 южнокавказские республики + Россия, Иран и Турция, - ред.). «Мы не рассматриваем возможность представительства на какой-либо платформе с Россией, которая оккупировала наши территории», - сказал глава грузинского внешнеполитического ведомства.

Залкалиани отметил, что предлагаемая с участием стран Южного Кавказа платформа, предусматривающая участие и России, неприемлема для Грузии.

«Мы предлагаем нашим соседям город Тбилиси как платформу для диалога», - заявил грузинский министр, уточнив, что имеет в виду налаживание отношений, ориентированных на развитие экономики, бизнеса и культуры.

«В первую очередь речь идет о трех странах Южного Кавказа», - отметил глава грузинского дипломатического ведомства.