Роухани: Иран в ближайшем будущем запустит крупный нефтепровод

Иран в ближайшем будущем запустит крупный нефтепровод, который позволит стране экспортировать большую часть своей нефти через Оманское море. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Tasnim.

«В ближайшие месяцы нам предстоит открыть два крупных проекта. Один из них - нефтепровод Гуре-Джаск, который позволит экспортировать большую часть нефти из Персидского залива в Оманское море», - сказал Роухани. Он подчеркнул важность трубопровода с точки зрения политики, безопасности и экономики.

Трубопровод начинается от нефтяного терминала Гурех в юго-западной провинции Бушер (на побережье Персидского залива) и идет до портового терминала Джаск на юго-востоке Ирана (на побережье Оманского моря).

Проект стоимостью 2 миллиарда долларов позволит стране доставлять нефть на экспорт за пределы Ормузского пролива.