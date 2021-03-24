ДТП в Хачмазе: есть пострадавшие

В Хачмазском районе столкнулись два автомобиля. Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло в селе Сабироба.

Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, в селе Сабироба Хачмазского района столкнулись два легковых автомобиля марок «Mitsubishi» и «ВАЗ».

Привлеченные к месту происшествия соответствующие спасательные силы Северного регионального центра МЧС извлекли из деформированных транспортных средств 2-х человек, получивших различные травмы, и передали по назначению.