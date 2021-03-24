Британские журналисты спросили Хикмета Гаджиева, потом Ару Айвазяна. И нашли ответ у Расима из Агдама

"Армения проводила политику оккупации против азербайджанского населения , - заявил в интервью журналисту BBC помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента, Хикмет Гаджиев. - Вы видели масштаб разрушений в Джебраиле, Физули. Были разрушены более восьми городов Азербайджана. Как Хиросима. Как будто была использована атомная бомба".

Британская телекомпания BBC опубликовала репортаж об освобожденных территориях Азербайджана. Как отмечает корреспондент телекомпании, Нагорно- Карабах ская война прошлого года закончилась тем, что Азербайджан вернул свои земли, которые 30 лет были оккупированы Арменией.

Корреспондент BBC также провел беседу с главой МИД Армении Арой Айвазяном, у которого поинтересовался: "Возможно вы хотели бы извиниться за то, что Армения сделала на этих оккупированных территориях?" На утверждение армянского министра, что это носило индивидуальный характер и не было государственной политикой, журналист возразил: "Учитывая, что я там был, хотел бы сказать, что выглядело это (разрушения) систематическим".

Корреспондент рассказывает о своих впечатлениях: "Мы видели в руинах город за городом, где когда-то жили азербайджанцы".

В репортаже рассказывается об одной азербайджанской семье, которая была изгнана из своего дома в 1993 году. Теперь после победы Азербайджана они возвращаются.

"Дикари... Пусть Бог их покарает. Как можно это вынести?" - спрашивает с тоской в голосе мать семейства. Ее супруг Расим ищет куски разрушенного надгробного памятника его отца.

"Они не могли отомстить нашим солдатам, струсили. Поэтому они свое зло выместили на могилах наших предков", - говорит их сын Али, стоя над разрушенной могилой своего деда.

"Мы пьем чай во дворе нашего дома впервые за 28 лет", - говорит мать. "Даже если правительство поможет нам с жильем, потребуется время, чтобы обжиться, развести снова сад и восстановить ферму", - объясняет Расим.

Али звонит своей четырехлетней дочери. "Ты хочешь приехать сюда?" - спрашивает он ее. "Да", - отвечает дочь. "Здесь много лошадок, овечек и козочек", - говорит отец своей дочке, чтобы ее не расстраивать. Хотя вокруг только руины и сгоревшая военная техника.