Косвенным подтверждением этой информации является и то, что один из арабских туристов позирует с подстреленным им на охоте кавказским журавлем. Возмущение экологов и обычных граждан объяснимо, ведь эта птица находится на грани вымирания и включена в Красную книгу Азербайджана. Сообщается, что всего этих птиц осталось не более 250 особей, и как минимум одна из них стала жертвой охоты гостей из арабских стран.

В Азербайджане вспыхнул громкий скандал, вызванный охотой арабов в заповедных краях страны. Экологическое движение ecofront распространило на своих страницах в соцсетях фотографии арабов, которые позируют с трофеями, добытыми во время охоты на территории Гахского района. При этом, сами экоактивисты утверждают, что арабские туристы вели охоту в заповедной зоне.

В социальных сетях также распространено большое количество фотографий и видео с охоты арабов в Азербайджане. На всех них арабы либо позируют во время охоты, либо хвастаются дичью, либо же показывают вкусный ужин из чего-то свежеподстреленного.

На момент написания этой заметки никаких комментариев из официальных органов касательно убийства краснокнижного кавказского журавля в Гахе не поступало. Но официальные заявления были касательно другого скандального видео.

Напомним, что неделей ранее разразился аналогичный скандал. Экоактивисты распространили видео, где один из арабских охотников в Гахском районе кормил своего охотничьего сокола живым голубем, привязанным к дрону!!! Видео также в считанные часы облетело социальные сети и вызвало бурные обсуждения.

Масла в огонь недовольства общественников подливали и слухи о том, что эти арабы являются личными гостями одного из высокопоставленных азербайджанских чиновников, и именно поэтому на действия арабов закрывают глаза.

Независимые блогеры также выразили недовольство тем, что для использования дрона на территории Азербайджана требуются специальные лицензии. Ведь ранее попытки этих блогеров заснять при помощи дрона виллы чиновников заканчивались задержанием и конфискациями дронов. А арабским шейхам позволили безжалостно накормить соколов беззащитными голубями, к тому же привязанными к запрещенным в Азербайджане дронам…