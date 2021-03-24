Израильские СМИ: Иран подверг ракетному обстрелу израильское судно
Вооруженные силы Ирана подвергли ракетному обстрелу грузовое судно, которое принадлежит израильской компании XT Management. Об этом сообщает 12 канал израильского телевидения.
Согласно сообщению телеканала, контейнеровоз с грузом, направлявшийся из Танзании в Индию, ранним утром был поражен ракетой, которую иранские военные выпустили в Аравийском море.
Отмечается, что судно было повреждено, но продолжало следовать в порт назначения.