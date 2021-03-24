На Украине судей планируют заменить роботами

В украинских судах планируют внедрить роботов. Им доверят рассмотрение несложных дел, передает агентство «РБК-Украина».

Как сообщается, работой над реализацией проекта по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему Украины занимается министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия страны (ВСП).

По данным издания, в 2022 году в одном из районных судов будет запущен пилотный проект. Ожидается, что робот вместо судьи сможет рассматривать и выносить решения не по всем делам, а лишь по несложным, например, о превышении скорости, нарушении правил парковки и т.д.