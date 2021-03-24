Президент США Джо Байден забыл о собственной пресс-конференции, запланированной на четверг, 25 марта. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.

«Какая пресс-конференция?» — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, как он готовится к предстоящей пресс-конференции.

Первая полноформатная пресс-конференция, которую Байден должен дать в качестве президента, состоится в четверг, 25 марта. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.