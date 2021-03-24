Сербия будет впускать только вакцинированных иностранцев

В Сербию смогут приехать только прошедшие вакцинацию туристы, ПЦР-тесты и изоляция при этом не понадобятся. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Сербии.

Сообщается, что туристы, привившиеся одной из любых доступных сейчас вакцин — Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca или «Спутник V», смогут быть допущены на территорию популярной европейской страны без ПЦР-теста и прохождения изоляции.

При этом обязательным условием власти страны назвали именно прохождение полной вакцинации, то есть двух доз препарата.