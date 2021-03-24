Мэра Майкопа арестовали по делу о вымогательстве

Майкопский городской суд постановил арестовать до 23 мая главу администрации Майкопа Андрея Гетманова, против которого было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Об этом сообщает сайт суда.

Согласно решению суда, градоначальник будет содержаться под стражей один месяц и 29 суток, то есть до 23 мая включительно.

Как сообщалось, по данным следствия, в мае 2018 года Гетманов под угрозами физической расправы и убийства вынудил бизнесмена, занимающегося выращиванием и продажей сельскохозяйственной продукции, обменяться земельными участками. При этом участки отличались в цене и площади, из-за чего предприниматель потерял около пяти млн руб. В отношении чиновника завели уголовное дело по факту вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК России).