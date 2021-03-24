Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:45

Завершился многообещающий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай. Но, к сожалению, итоги его визита освещены в прессе не так детально, как того хотелось бы с учетом его важности. Но даже тех скромных заявлений, с которыми выступил министр, а также последующих событий достаточно, чтобы понять всю опасность складывающейся в мире ситуации. Россия и Китай будут защищать торговые и финансовые отношения от угроз санкций со стороны Запада, сказал министр, заявив, что Москва и Пекин не намерены прибегать к «геополитическим играм» и отказываются от введения односторонних ограничений со стороны Запада. Подчеркнув важность взаимодействия во внешней политике, он добавил, что китайско-российские отношения могут справиться с любыми испытаниями на международной арене и служат стабилизирующим фактором за счет того, что обе страны никогда не забывают о принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих государств.

Не остались в стороне и вопросы борьба против гегемонии доллара, перехода на новые системы денежных переводов и другие детали, о которых он говорил в начале своего визита. Уже отмечалось, что Россия внедрила собственную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС - система создана как аналог SWIFT). А теперь, по его словам, финансовые власти и центробанки двух стран намерены расширить применение СПФС. Это также касается путей ведения торговли, взаимных расчетов и всего остального, что делает стороны более сильными. В частности, Россия расширяет взаиморасчеты в национальных валютах с Китаем и другими торговыми партнерами. «Это веление времени, когда те, кто создал нынешнюю валютно-финансовую систему в мире, решили вдруг, что они недовольны тем, как другие страны, в частности Китай, пользуются этой системой, которая, еще раз подчеркну, создана Западом. Китай просто обыгрывает Запад на его же поле. И именно поэтому та реакция, которую мы видим, со стороны США», - заключил свое заявление Лавров. Если бы не внешний фон, на котором прозвучали эти слова, их можно было расценить как очередное желание сторон противостоять по экономическим вопросам вечному их противнику – Западу с его «высокомерными кознями и нравоучениями». Но и Запад на этот раз, видимо, совершенно не намерен ограничиваться лишь обвинением этих стран в нарушении прав человека. Евросоюз и НАТО не могут справиться поодиночке с вызовами, которые существуют благодаря России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании альянса. «Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», - сказал он.

А чтобы понять всю глубину складывающейся глобальной напряженности, вспомним, как до этого в НАТО заявили, что будут адаптироваться к новым угрозам со стороны России. В альянсе к ним отнесли международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы. А какая адаптация может быть к этим угрозам, которые к тому же, по утверждению западных кругов, усиливаются с каждым днем, догадаться нетрудно. Поэтому и подчеркивается, что трансатлантическое сотрудничество по-прежнему является опорой миропорядка, основанного на правилах и договоренностях. Да, глобальная напряженность растет на глазах. Еще больше обострила эту конфронтацию встреча президента США Джо Байдена с лидерами стран Евросоюза на видеоконференции, у которого больше проблем уже с Китаем. Целью этой встречи стало восстановление связей между США и Евросоюзом, которые были разрушены за четыре года президентства Дональда Трампа. Среди них — выход США из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном и введение тарифов на товары из Евросоюза. Лидеры ЕС проведут видеоконференцию и в пятницу, на которой обсудят вакцины, Россию, Турцию и индустриальную политику. Но у Байдена другая цель, он примет участие в заседании для обсуждения взаимодействия с ЕС по Китаю и России.