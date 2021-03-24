Главы азербайджанских НПО призвали международные структуры надавить на Армению

Президент Международного Фонда Евразия Пресс Умуд Мирзаев, председатель Общественного объединения Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане Рей Керимоглу, председатель Азербайджанской ассоциации пострадавших от мин Хафис Сафиханов, председатель неправительственной гуманитарной организации «Даяг» Шахин Ибрагимов, председатель общественной организации по решению социально-экономических проблем жертв мин Мамедгасан Гасанов обратились к международным структурам с просьбой потребовать у Армении карты территорий Азербайджана, заминированных армянскими военными формированиями.

Авторы обращения, копия которого оказалась в распоряжении редакции haqqin.az, призвали ООН и международные структуры не оставаться равнодушными к незаконным действиям армянских воинских формирований, которые массово загрязняют минами и опасными боеприпасами освобожденные от оккупации азербайджанские территории.

"ООН и Международные Организации не должны молчать о непредоставлении Арменией карты минных полей азербайджанской стороне, о судьбах погибших и пропавших без вести. Организации гражданского общества требуют карты территорий Азербайджана, заминированных ВС Армении.

ООН и Международные Организации не должны оставаться равнодушными к противоправным действиям Армении, которые заминировали освобожденные территории Азербайджана, разрушили населенные пункты, села и города.

Территории Азербайджана, находящиеся под оккупацией ВС Армении в течение 30 лет, были разграблены и сожжены. Эти районы переживают период экологической катастрофы в полном смысле этого слова.

В результате войны развязанной ВС Армении с Азербайджаном и в ответ на провокации в Карабахе, азербайджанская сторона столкнулась с серьезной проблемой. За последние четыре месяца около 40 мирных жителей погибли или серьезно ранены в результате взрыва мин во время посещения освобожденных территорий, земель своих предков, своих бывших домов и кладбищ. Армянская сторона, грубо нарушая принципы гражданского и гуманитарного права, отказывается предоставить карту минных полей. Это противоречит Женевской конвенции 1949 года и протоколам 1977 года. Мины представляют собой серьезную угрозу для жизни гражданского населения, поскольку они установлены армянами не против военных сил Азербайджана, а в целях нанесения вреда гражданской инфраструктуре. По данным Национального агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), на площади в 1 квадратный метр иногда обнаруживают более 10 мин.

В столь чувствительный для Азербайджана период, некоторые международные организации пытаются оправдать действия армянской стороны, которые сознательно срывают Соглашение от 10 ноября 2020 года, совершая провокации на освобожденных территориях. Им безразличны трагические судьбы 3171 военнослужащего и 719 мирных жителей, пропавших без вести во время Первой карабахской войны. А также они закрывают глаза на невыносимое состояние разрушенных противником населенных пунктов, культурных объектов и социальной инфраструктуры. Кроме того, армянской стороне не предъявляются обвинения за применение кассетных рaкет и химических боеприпасов против мирного населения Гянджи, Барды и Тертeра.

Призываем международные организации не хранить молчание на провокационные действия Армении, такие как возобновление конфликта и разжигание вражды, а содействовать миру, спокойствию и устойчивому развитию в регионе", - говорится в обращении.