Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 23:21

Несколько дней назад Иран призвал Саудовскую Аравию к диалогу, несмотря на недавние антииранские заявления Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом написал в Twitter в минувшее воскресенье, официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде. «Позавтракали, попили чай, призвали Эр-Рияд к диалогу, совершенно не рассчитывая на ответ» - именно такая привычка выработалась у иранской дипломатии за последние годы, если вспомнить сколько раз Тегеран уже обращался к саудитам с предложением о договоренностях.

Больше скажу, и та, и другая стороны вполне приспособились использовать этот сформировавшийся уже ритуал для собственных внешнеполитических нужд. Иран таким образом подчеркивает свое миролюбие и открытость к соглашениям на региональном уровне. А Саудовская Аравия демонстрирует собственную значимость в местных делах, дескать, без Эр-Рияда этим иранцам никуда, но мы пока молчим и ждём от них серьёзных предложений. Можно часами говорить о том, в каких точках необъявленной войны, идущей между Ираном и Саудитами, пусть и руками их прокси, они могли бы договориться – от Йемена до Сирии и дальше, до границ с Пакистаном. Можно даже накидывать некие контуры этих соглашений – но все это будет совершенно пустым занятием, развлечением для дипломатов и хлебом для аналитиков. Коренное противоречие, которое питало и бесконечно долго ещё будет питать ирано-саудовское противостояние заключается ведь не в конфликте шиитов и суннитов. Не в столкновении амбиций и экспансионистских устремлений двух государств. И даже не в том, кто сейчас у власти в Йемене или в Сирии. Все это – мелочь в сравнении вот с каким обстоятельством. На сегодня Саудовская Аравия в Китае как экспортёр нефти – номер один. Вторым и третьим идут Россия и Ирак, соответственно. Более того, Saudi Aramco готово гарантировать поставками нефти Китаю энергетическую безопасность на 50 лет. Конечно, этим номером 1, 2 или 3 мог бы быть и Иран. Вот только зачем это надо Эр-Рияду, у которого образ будущего выглядит следующим образом – выжать из экспорта нефти максимум возможного, а на вырученные деньги модернизировать страну так, чтобы правящая династия могла выжить в XXI век.