Что же услышали от него страна и весь мир? Не так много. Главные темы его перформанса были ясны заранее: масштабный иммиграционный кризис на границе с Мексикой, отношения с Китаем и Северной Кореей, проблема вывода американских войск из Афганистана. Я намеренно опускаю тему взаимоотношений между двумя конкурирующими партиями в Конгрессе, которой было уделено значительное время, потому что она не представляет интереса для читателей haqqin.az.

Президент США Джозеф Байден провел свою первую пресс-конференцию. Сделал он это с большим опозданием, за что его уже открыто критиковали в последнее время и оппоненты, и сторонники. Барак Обама впервые выступил перед корпусом аккредитованных при Белом доме журналистов через 20 дней после вступления в должность. Трамп - на 27-ой. Джордж Буш-младший - на 33-ий. Байдену потребовалось 64 дня, чтобы сформулировать и донести до публики свои приоритеты в сфере внутренней и международной политики.

А что может представлять? Джо Байден впервые после своего избрания заявил, что будет добиваться переизбрания на пост президента в 2024 году. При этом, отвечая на вопрос, предполагает ли он, что его соперником вновь станет Дональд Трамп, Байден заявил, что не знает, будет ли к тому времени Республиканская партия вообще существовать в своем нынешнем обличье. «У меня даже нет никакой идеи, будет ли тогда Республиканская партия, - ответил он журналисту. – А вы? Я знаю, что у вас нет ответа на этот вопрос».

В последние недели в США было много разговоров о том, что Республиканская партия может расколоться. Большая часть ее уйдет за Трампом, меньшая выберет себе более компетентного и менее экзотического лидера. Однако в последнее время эти дебаты стихли. Трамп объявил, что он не будет создавать никакой новой партии, а его оппоненты ушли в тень.

Но вернемся к пресс-конференции. Автор этих строк бывал на многих пресс-конференциях президентов Америки, но никогда до этого не видел такого келейного общения прессы с лидером страны. В Белом доме собралось около двух десятков журналистов, а вопросы смогли задать лишь четверо. Лично у меня было сильное впечатление, что все присутствовавшие были специально подобраны, чтобы не было слишком жестких вопросов. А Байден явно радовался тому, что ответы у него были заготовлены в лежащей по рукой книжке.

«Ага, Китай, вот он слава Богу», - так отреагировал он на вопрос о состоянии отношений с Поднебесной.

И ответ можно было спрогнозировать заранее. Байден сказал, что после своего избрания проговорил с председателем Си Цзиньпином около двух часов и сказал ему, что «США вовсе не желают никакой конфронтации, хотя все знают, что будет «жесткая - жесткая конкуренция». Для того, чтобы успешно конкурировать с Китаем США необходимо «инвестировать в американских рабочих и науку». Разумеется, американский президент в рамках возвращения Белого дома к моральному лидерству в мире не мог оставить без внимания и правозащитную тематику, проблемы Гонконга и Тайваня. Правда, коснулся он их вскользь, лишь заявив: «Америка будет настаивать, чтобы Китай играл по международным законам».

В отношении Афганистана Байден заявил, что определение временной границы для вывода американских войск (Трамп намеревался это сделать к 1 мая) будет трудной задачей, но он не представляет, что она картина (войска останутся там) сохранится через год». Еще более скупым был ответ о политике в отношении Северной Кореи. Байден пообещал, что США дадут ответ Пхеньяну на недавний запуск им двух баллистических ракет, но он как президент «готов вести переговоры, готов к какой-то форме дипломатии».

Что же касается иммиграционного кризиса, то Байден, оперируя некими цифрами пытался доказать, что приток иммигрантов из Центральной Америки и Мексики резко увеличивается каждой весной. Президент отверг предположение, что, он, nice guy - хороший парень - поощрял приток мигрантов, прежде всего детей, но ни в коем случае не намерен ужесточать свою позицию по отношению к этим детям, число которых, перешедших границу с США, составляет уже около 30 тысяч. А ответственным за решение этой проблемы - кто бы сомневался - Байден назначил своего вице-президента Камалу Харрис. Кстати, когда его спросили, будет ли он переизбираться вместе с Камалой, он ответил утвердительно.

В общем, как говорил главный герой фильма «Бриллиантовая рука», «начинаю действовать без шуму и пыли по вновь утверждённому плану». А именно - Байден в тени, Камала на передовой.

Проговорив ровно час, Байден покинул трибуну, не предоставив, как это принято у президентов, права задать ему последний вопрос.