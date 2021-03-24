В России упал вертолет
В Калининградской области во время учебного полета упал вертолет. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, вертолет упал в акватории Куршского залива.
Отмечается, что спасатели ищут двух человек, одного удалось спасти.
В Калининградской области во время учебного полета упал вертолет. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, вертолет упал в акватории Куршского залива.
Отмечается, что спасатели ищут двух человек, одного удалось спасти.
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