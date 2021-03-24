В России упал вертолет

В Калининградской области во время учебного полета упал вертолет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно сообщению, вертолет упал в акватории Куршского залива.

Отмечается, что спасатели ищут двух человек, одного удалось спасти.