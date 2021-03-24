США раскрыли «огромную проблему» F-35

Программа истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американской компании Lockheed Martin представляет собой «фиаско» и сталкивается с «огромной проблемой», пишет журнал Popular Mechanics, ссылаясь на заявление члена Палаты представителей США Джона Гараменди.

«Мы покупаем больше самолетов, но не можем обслуживать старые, поэтому чем больше мы покупаем, тем хуже общая производительность. Это должно прекратиться», — сказал демократ.

Издание раскрывает, что, вероятнее всего, политик имел ввиду высокую стоимость летного часа самолета, в настоящее время составляющую 35 тысяч долларов против 27 тысяч для истребителей четвертого поколения.