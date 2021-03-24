Первые буквально несколько минут Джо Байден потратил на отчет о сделанном в рамках борьбы с коронавирусом и обещание вдвое увеличить интенсивность вакцинирования: к концу апреля, когда исполнится 100 дней его пребывания в Белом доме, американцам будет сделано 200 миллионов прививок. После стартового заявления Байден сразу перешел к ответам на вопросы. Что характерно, как раз о пандемии вопросов и не было. Их значительная часть относилась к теме нелегальной иммиграции и тактике республиканцев в Конгрессе, когда они сознательно «забалтывают» вопросы повестки дня, мешая работе демократов. Такая тактика парламентского меньшинства в американской политике даже имеет специальный термин – «филибастер».

Публичные выступления 78-летнего американского президента всегда ожидаются с некоторой опаской, а кем-то со злорадством: вдруг запнется или заговорится? Байден в этот раз был весьма хорош, в отличной интеллектуальной форме и глубоко в обсуждаемых темах. Он мог бы говорить и дольше потраченного на пресс-конференцию часа, но, по его словам, после нее предстоял запланированный разговор с европейскими лидерами. И это тоже свидетельствует о хорошей форме Байдена: другой бы предпочел отдохнуть после эмоционально и энергетически затратного мероприятия.

Из него даже выжали заявление о готовности баллотироваться в 2024 году на второй срок и снова взять в напарницы Камалу Харрис, хотя по ходу Байден дал понять, что вообще говорить о том, что произойдет через четыре года, легкомысленно.

Были вопросы и о сроках пребывания американских войск в Афганистане, и об ответе на вызов, который бросил миру Ким Чен Ын, осуществивший на днях очередные запуски баллистических ракет. Но самый большой интерес представляли рассуждения американского президента об отношениях с Китаем.

По словам Байдена, еще в бытность вице-президентом при Бараке Обаме он проводил много времени с Си Цзиньпином, о котором уже было известно, что он будет главой Китая. Байден очень высоко охарактеризовал интеллект китайского лидера, указав при этом, что тот совсем не склонен к демократии. После нынешней инаугурации американского президента разговор с китайским руководителем, старым знакомым, длился целых два часа. По мнению Байдена, с Китаем, который поставил перед собой задачу стать глобальным лидером, предстоит серьезная конкуренция. И чтобы ее не проиграть, Америке предстоит решить ряд важных задач.

Среди самых простых, но неотложных – инфраструктурное и техническое обновление Америки. Дороги и аэропорты давно требуют модернизации, по этому параметру США заметно уступают бурно строящемуся Китаю. То же касается, например, и школьной инфраструктуры, где много давно устаревших, не отвечающих современным стандартам помещений. Байден указал также, что Китай с гораздо большим вниманием относится к инвестициям в науку и новейшие технологии, без чего немыслимо мировое лидерство.

Президент США видит свою задачу в том, чтобы доказать конкурентное преимущество свободной страны перед авторитарным Китаем, и, по его словам, председатель Си понимает фундаментальное различие их стран. Дескать, Америка настаивает и будет настаивать на соблюдении прав человека в Китае не из желания насолить конкуренту, а «потому что мы такие, в этом наша суть». Соревнование между демократией и автократией, считает Байден, является величайшей битвой XXI века, и тот, кто возглавит четвертую промышленную революцию, тот и одержит победу.

В шутку Байден сказал, что скучает по Трампу, но, конечно, американскому президенту просто некогда скучать. Задачи он поставил перед собой грандиозные. «А вы же знаете, я тот парень, который переводит слова в практику», - скромно отозвался хозяин Белого дома о себе.