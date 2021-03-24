Макрон заявил о «войне» из-за вакцин

Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

По его словам, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.

Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

Французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличие от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств.