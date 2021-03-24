Байден предложил ЕС совместно работать по России, Турции и Южному Кавказу

Президент США Джозеф Байден заявил Европейскому совету, что намерен совместно работать по России и Китаю, а также ряду других региональных тем, сообщается на сайте Белого дома.

«Президент выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию. В дополнение к этому он отметил необходимость продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам»,— говорится в сообщении Белого дома, опубликованном по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский президент, которое цитирует «Коммерсант».

В ходе встречи Байден отметил, что сильный Евросоюз «отвечает интересам США». Он выступил за сотрудничество с ЕС в решении общих проблем, в том числе в вопросах борьбы с пандемией COVID-19 и угрозой изменения климата.