Китай вводит санкции против Британии

Китай объявил о введении санкций в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании. Соответствующее заявление размещено в пятницу, 26 марта, на сайте министерства иностранных дел КНР.

По данным китайского внешнеполитического ведомства, в перечень, в частности, включены бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, а также Комиссия тори по правам человека, которая, по версии Пекина, "злонамеренно распространяет ложь и дезинформацию".

Фигурантам перечня, а также членам их семей закрыт въезд на территорию КНР. Кроме того, гражданам Китая, а также его компаниям и учреждениям запрещено вести бизнес с участниками списка.

Решение Пекина является ответом на действия США, Евросоюза, Великобритании и Канады, которые ранее одобрили ограничительные меры в отношении КНР. Страны Запада увязали свои шаги с политикой Китая в отношении этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).