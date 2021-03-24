Редкую картину Ван Гога продали за €16,2 млн

На торгах Sotheby's в Париже за €16,251 млн продали редкую картину Винсента Ван Гога парижского периода «Уличная сцена на Монмартре», датированную 1887 годом.

Полотно хранилось более ста лет в одной французской семье и только в марте было представлено публике. Владельцы выставили ее на Sotheby's при посредничестве аукционистов Mirabaud Mercier.

Первоначальная оценка полотна достигала €5-8 млн. На торгах 25 марта ставки выросли уже через десять минут после начала торгов. Итог в €16,251 млн не рекорд для Ван Гога, но большой успех Sotheby's в рамках представленной на нынешней продаже коллекции «Искусство импрессионистов и современных художников».