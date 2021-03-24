На нефтяном терминале в Саудовской Аравии после атаки дрона начался пожар

На нефтяном терминале в Саудовской Аравии начался пожар после попадания начиненного взрывчаткой дрона. Об инциденте сообщило министерство энергетики страны, передает издание Arab News.

В ведомстве сообщили, что снаряд попал в одно из нефтехранилищ терминала в портовом городе Джизан вечером четверга, 26 марта. В результате инцидента никто не погиб. «Объектом нападения стало не только королевство, но и сам экспорт нефти, стабильность поставок энергоносителей, свобода международной торговли и мировая экономика», — заявил представитель министерства.

Военным также удалось перехватить еще несколько начиненных взрывчаткой дронов, двое из которых пытались атаковать объекты в городах Хамис-Мушаит и Наджран. В нападении обвинили йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы).