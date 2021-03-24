В Гяндже два брата получили ножевые ранения

В Гяндже произошел инцидент с нанесением ножевых ранений. Сотрудники Управления полиции города Гянджа на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Было установлено, что вечером 25 марта на улице Узеира Гаджибекова ножевые ранения получили Дадашев Салман Айдын оглу (1991 г.р.) и Дадашев Осман Айдын оглу (1992 г.р.). Пострадавшие были госпитализированы и прооперированы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что их ранил ножом во время семейного конфликта житель города, шурин О.Дадашева Ниджат Гурбанов (1994 г.р.).

Проводится расследование.