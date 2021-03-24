Ученые: Одиночество грозит старческим слабоумием

Специалисты выяснили, что одинокие люди в возрасте 45-64 года, которые постоянно испытывают чувство одиночества, зачастую сталкиваются с нарушением сна, депрессией, когнитивными нарушениями и инсультом, у них в три раза выше риск кардиозаболеваний. В конечном итоге у одиноких с большей вероятностью разовьется деменция в более позднем возрасте, полагают ученые.

В то же время специалисты подчеркивают, что краткосрочное одиночество может быть полезно. Наедине с собой человек может разобраться в своих чувствах, понять, что ему действительно необходимо, отдохнуть, а также выработать психологическую устойчивость, уверены психологи.