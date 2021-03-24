Как выглядит после оккупации село в Физули фото; видео
Новый видеорепортаж, сделанный на территории освобожденного от оккупации села Арыш Физулинского района Азербайджана, опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
Новый видеорепортаж, сделанный на территории освобожденного от оккупации села Арыш Физулинского района Азербайджана, опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
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