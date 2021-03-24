Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:27

В интервью телеканалу France 5, взятом в рамках документального фильма, президент Франции заявил, что странам НАТО необходимо прояснить место Турции в альянсе. Макрон в отношении Турции по сложившейся традиции говорил много и смачно. Вспомнил о заслугах Турции в миграционном спасении Европы: «Если завтра мы скажем, что больше не будем работать [с Турцией], не будет диалога, они [Анкара] откроют двери - и в Европу прибудут 3 млн сирийских беженцев». Отметил, что Турция является не только союзником по НАТО, но и крупным торговым партнером.

Но, «начав за здравие – кончил за упокой», заявив, что «обычно в отношениях с союзниками не делают то, что делала Турция в последние месяцы». А дальше и вовсе сорвался в галоп, заявив, что не исключает попыток Анкары «повлиять» на президентские выборы во Франции, которые намечены на 2022 год. Правда, механизм этого возможного «вмешательства» он описал весьма туманно, предположив, что Анкара может попробовать «сыграть на общественном мнении». Ну и традиционно потребовал от Турции, а заодно и России «вывести войска из Ливии». Более того, напомнил, что «нужно делать все, чтобы Турция не повернулась спиной к Европе и не пошла навстречу большему религиозному экстремизму - или геополитическому выбору, который будет еще опаснее или хуже для нас». Перед нами – ставшее традиционным для внешнеполитического курса Франции в отношениях с Анкарой стремление «и рыбку съесть, и галопом прокатиться». С одной стороны, понимание того, что Турция является ключевым союзником НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке. С другой – крайнее раздражение самостоятельными шагами Анкары, а также тем обстоятельством, что нынешнее турецкое руководство категорически отказывается лебезить перед Западом, да ещё и тщательно сопрягает свою внешнюю политику с собственными национальными интересами.

Столь двойственная позиция говорит о том, что политика Парижа в отношении Турции зашла в тупик. Угрозы и шантаж не работают, реальных рычагов заставить турок изменить их политику в Ливии и Восточном Средиземноморье нет – а конструктивные предложения по выходу из этого тупика отсутствуют. Нужно выстраивать диалог на равных с Анкарой – но Макрон и французский истеблишмент к этому явно не готовы, в том числе и из-за давления местного армянского лобби. Ставка французского президента на то, что Байден начнет активно «давить» на Турцию и тем самым поддержит тезис Парижа о «турецкой угрозе», не сыграла. К тому же в дело вмешался Лондон, решительно пошедший на сближение с Анкарой. Настолько тесное, что Турция совместно с Великобританией ведет разработку отечественного истребителя пятого поколения, компенсируя таким образом исключение турецкой стороны из программы F-35.