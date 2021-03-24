«Вниманию участников саммита ЕС был представлен взвешенный доклад по Турции, направленный на развитие позитивных связей с Анкарой. Стремление к развитию сотрудничества с Турцией нашло отражение и в тексте итогового заявления саммита, что вызывает удовлетворение», - говорится в заявлении МИД Турции, которое цитирует Anadolu.

В МИД Турции отметили, что в докладе на тему «О состоянии политических, экономических и торговых связей между ЕС и Турцией», подготовленном главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем и Еврокомиссией, подчеркивается значимость взаимодействия с Турецкой Республикой. Этот документ лег в основу пунктов итогового заявления саммита ЕС по части Турции.

Авторы вышеуказанного доклада не учли однобокую позицию ряда стран ЕС в отношении Анкары, что вызывает удовлетворение, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Турция стремится к полноправному членству в ЕС, настроена на углубление сотрудничества с Евросоюзом на основе принципов сотрудничества и взаимной выгоды», - подчеркнули в МИД Турции. При этом выражена надежда на устранение любых преград на пути взаимодействия Анкары и Брюсселя.

«Турция ожидает открытия новых глав (24-й и 25-й) в переговорах по вступлению в ЕС в соответствии с новой стратегией расширения Евросоюза. Анкара продолжит вклад в устранение разногласий в регионе, в том числе, в Ливии, Сирии и на Южном Кавказе. Совместные шаги Анкары и Брюсселя в направлении обеспечения стабильности и мира, отвечают интересам как Турции, так и ЕС. Очень важно задействование механизма диалога на высшем уровне с целью обсуждения всего спектра вопросов», - говорится в документе.