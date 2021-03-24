Факел погас во второй раз за два дня эстафеты олимпийского огня в Японии

Факел с олимпийским огнем погас в очередной раз во второй день эстафеты в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Один из участников пробега, принимая эстафету, не заметил, что огонь погас. Он пробежал практически всю дистанцию с потухшим факелом. Уточняется, что погода была очень ветреной, поэтому сотрудники группы сопровождения не сразу смогли зажечь запасной факел.

Аналогичный инцидент произошел в первый день эстафеты. Тогда факел погас у одной из участниц пробега.