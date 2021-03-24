COVİD-19 в Армении: 1005 новых зараженных и 23 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 188 446, сообщает Национальный центр страны по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отмечается, что, по состоянию на 24 марта, таких случаев было 187 441. Число выявленных случаев заражения за сутки – 1005.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3434 человек (плюс 18 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 876 (плюс 5 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 170 160. На лечении находятся 13 976 человек.