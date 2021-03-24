Bloomberg подсчитал потери от блокировки Суэцкого канала

По информации Bloomberg, доход от услуг перевозок с Ближнего Востока в Китай, осуществляемых танкерами класса VLCC (очень крупные перевозчики сырой нефти), вырос до 1 371 доллара в день. Отмечается, что повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал, передает РБК.

Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки, на некоторые направления в несколько раз.

Стоимость перевозки морского контейнера 40 футов из Китая в Европу, по данным Bloomberg, достигла почти 8 тыс. долларов, что в четыре раза больше, чем год назад. Перевозки танкерами категории Suezmax (крупнейшие танкеры, которые могут пройти по Суэцкому каналу) стоят около 17 тыс. долларов за день – это наибольший показатель с июня 2020 года.

Учитывая, что перекрытие канала может продлиться несколько недель, грузоотправители теперь взвешивают возможность отправки судов вокруг Африки в обход мыса Доброй Надежды. Однако это добавит 9,6 тыс. км к маршруту, а расходы только на топливо составят около 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу.

Напомним, один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Предполагается, что разблокирование канала может занять несколько недель.