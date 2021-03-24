На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, во время служебной деятельности на территории Учтепе в Ходжавендском районе сотрудники Лачинского районного отдела полиции обнаружили значительное количество мин.

Об этом было немедленно сообщено сотрудникам Национального агентства по очистке от мин территорий (ANAMA). При проверке территории на основании поступившей информации были обнаружены 78 противотанковых и противопехотных мин и взрывателей, приняты соответствующие меры по их обезвреживанию.