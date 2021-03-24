Россия поменяет «Смерчи» на «Торнадо»
В Западном военном округе (ЗВО) РФ реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» поменяют на крупнокалиберные «Торнадо», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.
Газета не называет конкретных сроков перевооружения.
Издание напоминает, что «Торнадо» «может наносить удары на расстоянии более 100 километров и одним залпом обстреливать несколько разных целей».
«По сравнению с предыдущими поколениями она оснащена автоматизированной системой управления и наведения. А кроме того, для нее разработаны новые дальнобойные снаряды, в том числе с коррекцией на траектории. Благодаря этому возросла точность поражения целей», — отметил военный эксперт Виктор Мураховский.