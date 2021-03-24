Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 11:43

Армянская пропаганда пытается зацепиться за последнюю соломинку в проигранной Азербайджану информационной войне – теперь армяне ухватились за христианскую солидарность. В последние дни в армянских СМИ пытаются раздуть истерию вокруг сноса военного храма в Джебраиле. Армянские «утки» в медиапространстве пошли косяком. То ли весна туманит мозги тамошних пропагандистов, то ли десант фейкометов, спешно собранный Камшотычем Габреляновым для участия в избирательной кампании дашнаков, уже высадился в Ереване и начал информационную пристрелку. Во всяком случае, «утки» хоть и идут густо, но качество их ниже нижнего. Дива армянского дипломатического ведомства Анна Нагдалян назвала тут снос церкви Зоравор Сурб Аствацацин (Церковь Святой Богородицы) в Джебраиле недопустимым актом вандализма. «Очередное проявление вандализма носило умышленный характер и по своей организованности напоминает систематическое уничтожение историко-культурного наследия», - заявила статс-дама, намекнув, что речь идет о ненависти к христианскому народу.

В этом заявлении прекрасно всё. И разжигание средневековой вражды по конфессиональному признаку – у них там, в МИД Армении, календарь застыл где-то на эпохе крестовых походов, не иначе. Новая армянская фальсификация: Джебраил, названный в честь исламского аналога библейского архангела Гавриила, эту средневековую тюркскую провинцию пытаются выдать за поруганную раннехристианскую армянскую обитель, которую может освободить новый крестовый поход. Заждались армянского царя Иерусалима Ги де Лузиньяна с пришествием полубожественного рыцарского воеводства, вдохновленного самим архангелом Джебраилом, пардон – Гавриилом. И вот в заявлении армянских властей строение от 2017 года для отправления религиозных нужд солдат оккупационной армии объявлено «историко-культурным наследием» армянского народа. С каких это пор здание, построенное в 2017 году, приобрело столь высокий статус – тайна великая есть. А то, что оно было построено именно в этот год, существует немало свидетельств. Дипломатическая мадам Нагдалян, может, и забыла, но интернет помнит, что в 2017 году писали по этому поводу армянские СМИ. Цитирую: «Великолепная новость, подтверждающая, что ни о каком возврате туркам освобожденной земли не может быть и речи. 1 октября 2017 года на высоком холме, прилегающем к территории воинской части, была освящена и открыта церковь Зоравор Сурб Аствацацин». Причем близость к территории воинской части особо подчёркивается. Правда, это порождает вопрос – то ли данное строение должно было обеспечивать небесное покровительство армии оккупантов, то ли армянские военные, не особо уповая на силу религии, должны были охранять это здание. Кстати, уже тогда в отношении факта строительства этого культового объекта выступал глава пресс-службы МИД Азербайджана, а ныне помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

В 2017 году, будучи официальным представителем Министерства иностранных дел, он сделал заявление о незаконном строительстве часовни для военнослужащих в оккупированном Джебраиле, где никогда не жили армяне. Он отметил, что строительство часовни для военных в то время, когда подвергается вандализму все, что связано с Азербайджаном, противоречит основным принципам христианства. В саму точку, поскольку нигде в Библии не говорится о богоугодности строительства храмов на оккупированных территориях. Совсем даже наоборот – по нормам современного международного права строительство на оккупированных территориях, в том числе строительство объектов культуры и религии, является незаконным, противоречит требованиям Женевских конвенций и является их грубым нарушением. И уже тогда, в 2017 году, Азербайджан обратился к сопредседателям МГ ОБСЕ с просьбой рассмотреть и изучить этот вопрос на месте. Сопредседатели провели мониторинг, подтвердили строительство объекта и заявили, что оно ведется незаконно. Тогда же было отмечено, что на самом деле это не церковь, а объект, предназначенный для отправления религиозных потребностей военнослужащих государства-оккупанта. То есть по нормам международного права никакого отношения к христианскому и историческому наследию Карабаха эта незаконная постройка не имеет. Но ведь армянскому политику закон не писан. А главное – им нужно срочно и любыми средствами отвлечь внимание международного сообщества от собственных преступлений: тотального разрушения на оккупированных территориях всего, до чего дотянулись их поганые ручонки - гражданских, религиозных и культурных объектов.