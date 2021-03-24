За развратные действия арестован заведующий домом культуры
Сотрудники полиции арестовали заведующего одного из домов культуры, функционирующих в Уджарском районе, Рафаила Гусейнова (1969 г.р.), сообщает АПА.
Согласно информации, решением Уджарского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца. Р.Гусейнов обвиняется по статье 153 УК Азербайджана (развратные действия).
Отмечается, что Р.Гусейнов обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Расследование продолжается.