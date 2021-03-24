Жителей Саатлы задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Лянкоранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Джалилабадского районного отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны ранее неоднократно судимые жители Саатлинского района М.Мамедов, Х.Нуриев и И.Зейналов, передвигавшиеся на автомобиле BMW.

При досмотре машины обнаружили несколько пакетов героина общим весом 12 кг 390 г, 1 кг 150 г опиума, 1 кг 100 г метамфетамина, а также топор, два ножа и две деревянные дубинки.

По факту проводится расследование.