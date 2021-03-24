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21 марта в Баку состоялось торжественное открытие первого официального магазина Xiaomi на территории Азербайджана. Он получил название Mi и расположился по адресу: ул. Низами, 91H.

Поучаствовать в открытии магазина, а также задать все интересующие вопросы консультантам смогли все желающие. Спонтанных покупок в этот день было много, ведь ассортимент магазина включает не только технику, реализуемую под основным брендом Xiaomi, но и технику под дочерними брендами, в том числе Redmi. В линейку товаров входят ноутбуки, смартфоны, фитнес-браслеты, фирменные аксессуары Xiaomi и многое другое.

Посетители первого столичного магазина уже сейчас имеют возможность приобрести смартфоны из новейшей линейки Redmi Note 10 и Redmi Note 10Pro. Эти модели знаменуют собой революцию в среднем ценовом сегменте смартфонов, предлагая пользователям камеру с одним из самых высоких разрешений на рынке и другие уникальные возможности.

В день открытия магазина первые покупатели получили приятные сюрпризы. В течение первой недели работы магазина посетители также могут рассчитывать на подарок в виде умных часов Mi Watch Lite, наушников Mi Wireless Earphones, зарядных устройств Mi 20W Wireless Charging Stand или Mi Power Bank2. Для получения подарка нужно войти в первую сотню покупателей новых смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10Pro.