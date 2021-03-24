Погода на завтра: дожди и сильный ветер

В субботу, 27 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, в западных регионах - град, в горах - снег, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью 3-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 3-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

27 марта на Апшеронском полуострове ожидается временами усиление умеренного хазри и влажная погода, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.