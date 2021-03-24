Спецназ Турции ликвидировал пять террористов в Сирии
ВС Турции провели антитеррористическую операцию на севере Сирии, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
В зоне операции «Источник мира» на севере Сирии нейтрализованы пять боевиков сирийского крыла террористической организации PKK – YPG. Террористы пытались проникнуть в районы, подконтрольные отрядам сирийской оппозиции и ВС Турции, с целью дестабилизации ситуации, но были своевременно выявлены и обезврежены турецким спецназом, говорится в сообщении.