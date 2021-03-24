МИД Китая о причинах "вакцинного национализма"

Китай считает "вакцинный национализм" ошибкой, придерживается мнения, что вне зависимости от того, где произведена вакцина, если она эффективна, безопасна и может помочь людям бороться с эпидемией, то это хорошая вакцина, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает РИА Новости.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.

"Я полагаю, что позиция Китая в отношении того, что вакцины должны быть глобальным общественным благом, всем должна быть предельно ясна. До тех пор, пока хотя бы один человек небезопасен, никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности, поэтому мы делаем все возможное, чтобы поставить вакцины странам по всему миру, и в рамках наших возможностей оказываем им помощь и поддержку в ответ на запросы в соответствии с требованиями соответствующих стран", - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что вне зависимости от того, произведена вакцина в Китае или в другой стране, если она эффективна, безопасна и может помочь людям бороться с эпидемией, то это хорошая вакцина. "Мы надеемся, что и другие крупные страны, особенно страны с возможностями, также смогут подать пример и быть в состоянии взять на себя должную ответственность", - добавила она.

По ее словам, действительно, есть некоторые страны, запасы вакцин которых намного превышают потребности населения, что привело к возникновению "вакцинного национализма", "мы считаем, что это ошибка". "В этот критический момент международное сообщество может победить пандемию только, если объединится и будет сотрудничать. Мы надеемся, что все страны могут внести положительный вклад в обеспечение наличия и доступности вакцин в развивающихся странах", - добавила она.

"Китай готов работать с другими странами, включая Францию, для укрепления международного сотрудничества в области вакцин", - добавила представитель китайского МИД.