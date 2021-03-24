BioNTech и Pfizer начали испытания вакцины на детях
Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer вслед за производителями Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях, сообщает Дойче велле.
"Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели вакцину первой группе здоровых детей в рамках продолжающейся глобальной фазе клинических испытаний", - заявил представитель компании Pfizer.
В рамках исследования предполагается изучить безопасность, переносимость и эффективность вакцины в возрастной руппе от шести месяцев до 11 лет. По плану препарат BioNTech/Pfizer будет применяться для детей с начала 2022 года.