Гражданин Азербайджана прогорел на взятке в российском городе

В российском городе Лангепас 49-летний уроженец Азербайджана подозревается в мелком взяточничестве. Он передал начальнику отдела уголовного розыска 10 000 рублей, пишут российские СМИ.

Взятку мужчина дал в целях покровительства со стороны полиции его предпринимательской деятельности. А также за то, чтобы его родственника (гражданина Азербайджана) не выдворили за пределы РФ.

По уголовному делу ведется следствие. В случае признания мужчины виновным, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо 1 год лишения свободы.