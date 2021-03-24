В Баку ограбили платежный терминал
В Баку в одном из маркетов Бинагадинского района неизвестным лицом совершена кража из платежного терминала MilliÖn. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и 4-го отделения Бинагадинского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что жителем Апшеронского района Х.Аскерзаде из кассы платежного терминала MilliÖn в поселке М.Расулзаде было похищено 1 877 манатов.
В результате принятых мер Х.Аскерзаде задержан. Проводится расследование.