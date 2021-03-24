ФСБ задержала гражданина Азербайджана за контрабанду сигарет

ФСБ задержала в Алтайском крае гражданина Азербайджана, подозреваемого в контрабанде сигарет.

«В автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при осмотре автомобиля, следующего из Казахстана в Россию под управлением гражданина Азербайджана, сотрудники пограничного контроля выявили тайник, в котором находилось около 5 тыс. пачек сигарет известных мировых брендов, не имеющих акцизных маркировок», - говорится в сообщении ФСБ.

Согласно информации, через несколько часов в этом же пункте пропуска в кузове грузового автомобиля был выявлен еще один тайник в виде пластиковых контейнеров, имеющих двойное дно, в которых водитель пытался незаконно ввезти около 4 тыс. пачек сигарет.