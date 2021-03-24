Экипаж судна состоял из иностранных граждан. Несмотря на повреждение, судно прибыло в порт назначения. Напомним, в конце февраля СМИ сообщали о взрыве на израильском судне в Оманском заливе. И тогда обошлось без жертв.

Израильское грузовое судно, шедшее из Танзании в Индию, было обстреляно ракетами в Аравийском море. Об этом сообщили израильские СМИ. Утверждается, что за атакой стоит Иран.

По мнению Израиля, Тегеран виновен, и никаких особых доказательств этому не требуется. «Ни для кого не секрет, что Иран пытается причинить вред израильским объектам и израильским гражданам. Это судно находилось близко к Ирану, и они знали, что оно израильское, и это дает нам возможность думать, что это связано», - прокомментировал министр обороны еврейского государства Бени Ганц февральский инцидент.

Но однозначно вслед за израильтянами осуждать Иран как-то не слишком получается. Ведь всего две недели назад американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои официальные источники сообщило, что с конца 2019 года Израиль нанес удары по меньшей мере по дюжине судов, направлявшихся в Сирию, которые перевозили иранскую нефть.

Мотивация этих атак выглядела следующим образом: израильтяне опасались, что доходы от продажи этой нефти пойдут на финансирование экстремистской деятельности Тегерана на Ближнем Востоке. Следует признать, что миру, конечно, давно известен израильский подход: бороться с террористами их же методами. Но в этой необъявленной войне на море действия еврейского государства выглядят достаточно двусмысленно.

Обращает на себя внимание и то, что в ведении необъявленной войны на море обе стороны стараются не переходить некие «красные линии». Удары наносятся с максимальной осторожностью, так, чтобы избежать человеческих жертв и серьезных повреждений, которые могли бы повлечь за собой ту же экологическую катастрофу на международных торговых путях.

К сожалению, долго так продолжаться не может: проведение диверсионных атак - вещь порою совершенно непредсказуемая. Человеческий фактор, технический сбой или трагическая случайность – и все, конец всем «красным линиям». Но, похоже, стороны излишне самоуверенны в этом вопросе, что, как автор этих строк уже предупреждал, может вылиться в серьезные проблемы. И не только для Ирана и Израиля.

И помимо высокой опасности таких действий – неужели стороны считают, что могут подобным образом серьезно навредить друг другу? С военной точки зрения, происходящее больше напоминает «учения в условиях, приближенных к боевым», а не серьезную диверсионную войну с целью нанести ущерб транспортным коммуникациям.

Для боевой учебы соответствующих подразделений Израиля и Ирана это, может, и полезно, но остальному миру – сплошная головная боль. Стороны в данном вопросе ведут себя так, будто действуют у себя во внутренних озёрах, а не на международных торговых маршрутах. Именно это во всей истории с необъявленной морской войной является совершенно неприемлемым. И должно быть остановлено, пока не выплеснулось большой бедой.