Официальный Баку ответил на абсурдные заявления Еревана

25 марта 2021 года в эфире BBC News было озвучено утверждение о так называемом «исчезновении армянской церкви» в азербайджанском городе Джебраил. Азербайджан серьезно относится к таким обвинениям, но решительно отвергает утверждения Национальной комиссии Армении по делам ЮНЕСКО о совершении какого-либо «культурного преступления».

Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в ответе МИД Азербайджана на необоснованные заявления Армении о совершении «культурных преступлений» на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

«Азербайджанская Республика неоднократно подтверждала свою приверженность защите культуры и религиозного разнообразия, и эта позиция остается неизменной.

Так называемое «исчезновение» следует рассматривать в определенном контексте. Данная часовня была незаконно построена во время почти 30-летней оккупации Арменией земель, являющихся международно признанными территориями Азербайджана, которые до оккупации в 1993 году были населены исключительно этническими азербайджанцами», - говорится в заявлении.

МИД Азербайджана отмечает, что часовня была построена тогда, когда разрушались дома и культурное наследие азербайджанцев, испокон веков живших в Джебраиле и на других азербайджанских территориях, оккупированных Арменией.

После того как в 2017 году Азербайджан обратился в ОБСЕ, сопредседатели Минской группы этой организации согласились посетить часовню в Джебраиле. Азербайджан тогда выразил серьезную обеспокоенность в связи с изменением Арменией демографических и культурных особенностей на оккупированных азербайджанских территориях. После этой поездки сопредседатели МГ ОБСЕ пришли к выводу, что часовня построена для армянских солдат. Таким образом, этот объект, возведенный всего лишь пять лет назад для оккупационных армянских сил, не может считаться частью истории культуры Джебраила.