Стрельба в США: есть убитый и раненые

Один человек убит, по меньшей мере семь пострадали в результате стрельбы на юге Чикаго (штат Иллинойс) в пятницу. Об этом сообщила газета Chicago Sun-Times со ссылкой на заявление полиции, пишет ТАСС.

Как передает издание, инцидент произошел ночью в одном из районов Чикаго - Эшберне. Полиция сообщила, что сразу после полуночи минимум двое мужчин открыли огонь в толпе на 79-й улице.

По данным правоохранительных органов, 26-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову, он умер на месте. Как уточняет газета, все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.