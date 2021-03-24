Ковид-больные продолжают разгуливать по Баку
Сотрудники Гарадагского районного управления полиции задержали в общественных местах в Баку двух больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно сообщению, жители Баку 26-летний Э.Талыбов и 57-летний Э.Гулузаде, несмотря на предписания врачей о необходимости прохождения лечения в домашних условиях, покинули места своего проживания.
Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу. Указанные лица были доставлены в свои дома с соблюдением медицинских процедур. Соответствующие учреждения здравоохранения проинформированы об инциденте.