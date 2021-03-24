Сеидов грабил женщин в Баку

Сотрудники 36-го отдела полиции Хатаинского района на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении кражи, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Было установлено, что 14 февраля у жительницы Баку А.Худаевой был украден кошелек с 2 400 манатами, банкоматными картами и документами, а 28 февраля похищена сумка Э.Шарифовой, в которой находились 1 000 манатов, 200 долларов США и документы. Подозреваемый в краже Н.Сеидов задержан.

Проводится расследование.